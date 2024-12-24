«Мастера» боится?

Мы сейчас не говорим о том, что это самая оригинальная из всех экранизаций романа Булгакова, где авторы нашли целый ряд ярких ключей — от всемирно известного немецкого артиста Аугуста Диля и акцента на автобиографических чертах книги до создания трех параллельных версий Москвы, которые тончайшим образом объединены в сценарии Романа Кантора и Михаила Локшина. О том, как в картине сосуществуют два бала Сатаны, какие изящные ходы сделаны, чтобы объединить двадцатые годы этого и прошлого столетий. О том, какое визуальное пиршество царит на большом экране, где художники разместили не только существовавшие топонимы, но и нереализованные, хотя и задуманные в двадцатые. О фильме написано достаточно, нет смысла к этому еще раз возвращаться.