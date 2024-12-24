«Мастера» боится?

Среди номинантов премии «Золотой орел» нет фильма «Мастер и Маргарита». Ни в одной номинации. Получается, что среди почти 400 членов Национальной академии кинематографических искусств и наук России не нашлось достаточного количества голосов, чтобы картина попала хотя бы в одну из номинаций.
Всё это вполне возможно, но почему-то список номинантов без «Мастера и Маргариты» вызывает вопросы — и ощущение, что премия, претендующая на статус главной национальной награды в области кино и сериалов (хотя этот статус и оспаривает «Ника»), здесь не вполне справедлива. Вот несколько фактов, которые заставляют об этом задуматься.
4 декабря главная премия кинокритиков «Белый слон» опубликовала свой список номинантов. Абсолютный лидер — «Мастер и Маргарита»: 14 позиций, включая «Событие года». Открываем список самых кассовых картин года. «Мастер и Маргарита» — третий фильм по кассе (и его только в кино посмотрело 5,5 млн зрителей). Кстати, он в десятке самых успешных российских фильмов за всю историю проката. На «Кинопоиске» у него рейтинг 7.7 — высокий, особенно учитывая, что на этом ресурсе к отечественному кино относятся строго и ошибок не прощают.
Мы сейчас не говорим о том, что это самая оригинальная из всех экранизаций романа Булгакова, где авторы нашли целый ряд ярких ключей — от всемирно известного немецкого артиста Аугуста Диля и акцента на автобиографических чертах книги до создания трех параллельных версий Москвы, которые тончайшим образом объединены в сценарии Романа Кантора и Михаила Локшина. О том, как в картине сосуществуют два бала Сатаны, какие изящные ходы сделаны, чтобы объединить двадцатые годы этого и прошлого столетий. О том, какое визуальное пиршество царит на большом экране, где художники разместили не только существовавшие топонимы, но и нереализованные, хотя и задуманные в двадцатые. О фильме написано достаточно, нет смысла к этому еще раз возвращаться.
Кто-то скажет, что не заметить такой фильм и не внести его хотя бы в список номинантов невозможно. На самом деле возможно, конечно. Например, если брать самые кассовые картины уходящего года, то наиболее успешной — «Холопа 2» — среди номинантов «Золотого орла» нет, а вот «Сто лет тому вперед» (пятое место) есть. Или возьмем других номинантов «Белого слона». Там немного другой регламент («Золотой орел» требует выхода фильма в прокат для номинации, «Белому слону» достаточно российской фестивальной премьеры), но можно увидеть, что «Воздух» и «Вечная зима» присутствуют в списках обеих премий, а, например, «Любовь Советского Союза» и «Смотри на меня», которые получили много номинаций на «Золотого орла», на «Белом слоне» отсутствуют вовсе.
То есть — всё честно, никаких вопросов. Так откуда ощущение, что расклад всё равно далек от объективного? Возможно, дело в скандале, который сопровождал выход «Мастера и Маргариты» в российский прокат в конце января. Тогда блогеры, публицисты и отдельные общественные деятели начали писать, что раз режиссер картины Михаил Локшин — гражданин США (он там родился, хотя в итоге окончил МГУ и работал в отечественном рекламном и кинобизнесе), то неправильно поддерживать его картину и выпускать ее в прокат.
В итоге министр культуры Ольга Любимова заявила, что «из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины». У релиза осталось прокатное удостоверение, он вышел и на онлайн-платформах.
В конце октября «Золотой орел» опубликовал длинный список претендентов на премию, и там не было не только «Мастера и Маргариты», но и другого релиза студии «Марс Медиа», сериала «Она такая классная». За роль в нем Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на престижном фестивале «Пилот», он стал заметным онлайн-релизом, но в длинном списке его не было.
Никто не будет отрицать, что, например, «Воздух» Алексея Германа — значительное кино, а «Сто лет тому вперед» — редкий пример хорошей научной фантастики на экране. Свои сторонники найдутся у картин «Смотри на меня!» и «Любовь Советского Союза». Но почему-то кажется, что призрак Воланда все же будет висеть над премией в этом году.
Сам «Золотой орел» ситуацию не комментирует. Хотя у российских кинематографистов будет и другая возможность подтвердить свою беспристрастность — на премии «Ника», главном конкуренте «Золотого орла». Там номинантов еще не объявляли.
Автор — кинокритик, обозреватель «Известий».
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