«Три сестры» поселились на вокзале

Худрук усилил свою мысль о проигрыше нахрапистым и малокультурным существам через актеров. В его версии жена брата трех сестер Наталья особенно противна, сопереживать ей в ее кричащих костюмах — особенно на фоне всех остальных персонажей-неудачников в чем-то тусклом — невозможно. Впрочем, и другие герои положительных чувств могут и не вызывать: не только несчастные сестры, но и их брат, когда-то мечтавший стать профессором, а сейчас гордящийся прозябанием в земской управе, и растерявший все свои умения врач, и военные, почти у каждого из которых свои неурядицы и уход которых с вокзала под бравурный оркестр тоже весьма символичен.