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Россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю в Индонезии

Индонезийская полиция задержала на острове Бали гражданина России Евгения Карамышева за попытку распространения наркотиков, ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.

Источник: РИА "Новости"

33-летний россиянин был арестован при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Правоохранители предполагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников.

Во время обыска его съемной комнаты полицейские обнаружили и другие наркотики, в том числе 24 упаковки гашиша, 10 пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, метамфетамина, метилендиоксиметамферамина и кокаина.

Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако он утверждает, что его роль ограничивалась лишь их получением и распространением.

Индонезийские полицейские заявили, что продолжают расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать организаторов действовавшей более года преступной сети.

В соответствии с местными законами россиянину грозит до 20 лет лишения свободы или смертная казнь.

15 мая сообщалось, что на Бали задержали россиянина, работающего в нарколаборатории.

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