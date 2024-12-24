Россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю в Индонезии

33-летний россиянин был арестован при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Правоохранители предполагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников.
Во время обыска его съемной комнаты полицейские обнаружили и другие наркотики, в том числе 24 упаковки гашиша, 10 пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, метамфетамина, метилендиоксиметамферамина и кокаина.
Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако он утверждает, что его роль ограничивалась лишь их получением и распространением.
Индонезийские полицейские заявили, что продолжают расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать организаторов действовавшей более года преступной сети.
В соответствии с местными законами россиянину грозит до 20 лет лишения свободы или смертная казнь.
15 мая сообщалось, что на Бали задержали россиянина, работающего в нарколаборатории.