CША потратили более $400 тыс. на исследование пристрастия крыс к кокаину

Министерство здравоохранения США выделило почти полмиллиона долларов на исследования, изучающие влияние условий среды на склонность крыс к употреблению кокаина. Этот случай привлек внимание сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, который включил его в список самых абсурдных расходов федерального бюджета за 2024 год.
Согласно отчету, одно из таких исследований проводилось в Нью-Йоркском университете, который получил грант в размере 419 470 долларов. Целью проекта было выяснить, будут ли крысы, находящиеся в благоприятной среде, реже употреблять кокаин по сравнению с теми, кто содержится в изоляции или неблагоприятных условиях. Результаты показали, что крысы, находящиеся в изолированных и негативных условиях, проявляют большую склонность к употреблению наркотика.
Сенатор Рэнд Пол отметил, что подобные выводы уже были очевидны, учитывая влияние социальной изоляции и стресса на рост потребления наркотиков среди людей во время пандемии COVID-19 и локдаунов. Он поставил под сомнение целесообразность таких затрат, задав вопрос, действительно ли было необходимо тратить почти полмиллиона долларов на подтверждение того, что изоляция и нехватка ресурсов усиливают риск наркотической зависимости.
Между тем китайские учёные идентифицировали останки динозавра, обнаруженные в 2007 году в провинции Юньнань на юго-западе Китая, и отнесли их к новому виду завроподоморфа — Lishulong wangi.