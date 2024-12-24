Депутат Дубинский посоветовал Маску отправить Зеленского на Марс

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский оторвался от реальности из-за своих «безграничных полномочий». Кроме того, он выразил мнение, что Маск делает всё возможное, чтобы у Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву.