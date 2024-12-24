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Депутат Дубинский посоветовал Маску отправить Зеленского на Марс

Украинский парламентарий с иронией прокомментировал высказывание Зеленского о визите Фицо в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский с иронией прокомментировал высказывание Зеленского о том, что словацким спецслужбам следует организовать расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в РФ.

Дубинский заявил, что Зеленского можно переселить на другую планету.

«Зеленский явно вырос из размеров Украины и даёт указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?», — написал депутат в Telegram.

Он отметил, что на Марс Зеленского может доставить глава американской компании SpaceX Илон Маск.

«Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И “пять — шесть менеджеров” там тоже пригодятся», — говорится в публикации.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский оторвался от реальности из-за своих «безграничных полномочий». Кроме того, он выразил мнение, что Маск делает всё возможное, чтобы у Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву.