Издательство АСТ сообщило о переговорах по выпуску новой книги серии «Ведьмак»

Издательский дом АСТ ведет переговоры с польской стороной по поводу выпуска новой книги Анджея Сапковского из фэнтезийной серии «Ведьмак», которая называется «Перекресток воронов» и рассказывает о юности Геральта из Ривии. Об этом «Известиям» рассказал главный редактор издательства Николай Науменко.
Новая книга Сапковского из вселенной «Ведьмак» вышла в Польше в ноябре.
Предыдущие произведения фэнтезийной серии с 90-х годов выходили в АСТ. По словам Науменко, сейчас ведутся переговоры с польской стороной по поводу приобретения прав и на выпуск «Перекрестка воронов».
«Да, у нас в планах заключить такой договор, правда, по срокам пока ничего не могу сказать, сейчас все уходят на рождественские каникулы», — уточнил он.
А пока в сети выложили пиратский перевод потенциального бестселлера, автором которого является историк, журналист, научный редактор Александр Свистунов.
В АСТ в отношении переводчика-любителя настроены решительно недоброжелательно.
«Ответ тут будет простой — как только у нас будут права на издание, мы этот пиратский перевод вычистим, сделаем всё, чтобы прикрыть сайты, где он распространяется», — сказал Науменко.
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Охота «Ведьмака»: вокруг пиратского перевода новой части саги разгорелись страсти в Сети.