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Стало известно, что обещает погода в Иркутске 24 декабря 2024

До −15 похолодает в Иркутске 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 24 декабря 2024 вновь обещает холод и ветер. Днем столбик термометра опустится до −15 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, возможен также небольшой снег.

Погода в Иркутске 24 декабря 2024.

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2−7 м/с. Днем 6−11 м/с. Температура ночью −18…-20, днём −13…-15, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то в некоторых также прогнозируют небольшие осадки. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/с. Днем в большинстве районах похолодает до −18, а где-то даже до −28 градусов. Ночью в пониженных формах рельефа ожидают мороз до −36.