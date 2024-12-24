Стало известно, что обещает погода в Иркутске 24 декабря 2024

Погода в Иркутске 24 декабря 2024 вновь обещает холод и ветер. Днем столбик термометра опустится до −15 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, возможен также небольшой снег.
Погода в Иркутске 24 декабря 2024.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2−7 м/с. Днем 6−11 м/с. Температура ночью −18…-20, днём −13…-15, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то в некоторых также прогнозируют небольшие осадки. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/с. Днем в большинстве районах похолодает до −18, а где-то даже до −28 градусов. Ночью в пониженных формах рельефа ожидают мороз до −36.