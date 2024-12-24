Sport24: олимпийская чемпионка Сметанина начала самостоятельно дышать

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина начала дышать самостоятельно после перенесённого инсульта. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на источник.
По его словам, спортсменка находится в сознании, её дыхание и сердцебиение функционируют в пределах нормы, хотя состояние остаётся тяжёлым.
В настоящее время 72-летнюю Сметанину перевели из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии, уточняют авторы публикации.
Ранее стало известно, что лыжницу Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.