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Sport24: олимпийская чемпионка Сметанина начала самостоятельно дышать

Спортсменка находится в сознании, её дыхание и сердцебиение функционируют в пределах нормы.

Источник: Аргументы и факты

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина начала дышать самостоятельно после перенесённого инсульта. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на источник.

По его словам, спортсменка находится в сознании, её дыхание и сердцебиение функционируют в пределах нормы, хотя состояние остаётся тяжёлым.

В настоящее время 72-летнюю Сметанину перевели из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии, уточняют авторы публикации.

Ранее стало известно, что лыжницу Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.