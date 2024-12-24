Экс-мэр Сочи Копайгородский отрицает причастность к новому делу о взятке

Бывший глава города Сочи Алексей Копайгородский и его жена заявляют, что непричастны к новому уголовному делу о взятке, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал агентству адвокат Иван Миронов.
«Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают», — сказал он.
Миронов добавил, что в настоящее время обвинение не предъявлено. Кроме того, по его словам, «никакие следственные действия» не осуществлялись.
Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело о взятке на 43 миллиона рублей против экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги.
По данным правоохранителей, дело связано с незаконным присвоением земель, находящихся в собственности города Сочи.
Копайгородский и его супруга были задержаны осенью текущего года. По делу бывшего мэра Сочи и его супруги, обвиняемых в растрате в особо крупном размере, арестовали более 30 объектов недвижимости в российской столице, Петербурге, Ленинградской области, Сочи, Геленджике и Краснодаре.