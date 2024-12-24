NASA: зонд Parker Solar Probe пройдет в 6 млн км от солнечной поверхности

Космический аппарат Parker Solar Probe, разработанный NASA, 24 декабря 2024 года установит новый рекорд, максимально сблизившись с Солнцем. Зонд войдёт в атмосферу звезды, пролетев на расстоянии всего 6 миллионов километров от её поверхности, что является самым близким расстоянием для любого рукотворного объекта.
Информация об этом размещена на официальном сайте NASA.
Как отмечают специалисты, Parker Solar Probe приблизится к Солнцу в семь раз ближе, чем любые предыдущие аппараты, развив при этом скорость до 690 тысяч километров в час.
Зонд оснащён тепловым щитом, рассчитанным на экстремальные температуры до 1371 , что позволит ему пройти через плазменные шлейфы, всё ещё соединённые с поверхностью звезды. Этот процесс в NASA сравнили с движением серфера под океанской волной.
Миссия предполагает сбор данных о солнечной поверхности. 27 декабря аппарат должен отправить сигнал, подтверждающий успешное выполнение задачи и его работоспособность. На данной орбите зонд останется до завершения своей миссии, совершив ещё два перигелия на аналогичном расстоянии.
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