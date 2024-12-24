Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA: зонд Parker Solar Probe пройдет в 6 млн км от солнечной поверхности

Parker Solar Probe приблизится к Солнцу в семь раз ближе, чем любые предыдущие аппараты.

Источник: Аргументы и факты

Космический аппарат Parker Solar Probe, разработанный NASA, 24 декабря 2024 года установит новый рекорд, максимально сблизившись с Солнцем. Зонд войдёт в атмосферу звезды, пролетев на расстоянии всего 6 миллионов километров от её поверхности, что является самым близким расстоянием для любого рукотворного объекта.

Информация об этом размещена на официальном сайте NASA.

Как отмечают специалисты, Parker Solar Probe приблизится к Солнцу в семь раз ближе, чем любые предыдущие аппараты, развив при этом скорость до 690 тысяч километров в час.

Зонд оснащён тепловым щитом, рассчитанным на экстремальные температуры до 1371 , что позволит ему пройти через плазменные шлейфы, всё ещё соединённые с поверхностью звезды. Этот процесс в NASA сравнили с движением серфера под океанской волной.

Миссия предполагает сбор данных о солнечной поверхности. 27 декабря аппарат должен отправить сигнал, подтверждающий успешное выполнение задачи и его работоспособность. На данной орбите зонд останется до завершения своей миссии, совершив ещё два перигелия на аналогичном расстоянии.

Ранее сообщалось, что метеорный поток Квадрантиды увидят россияне в дни новогодних каникул.