NASA: зонд Parker Solar Probe пройдет в 6 млн км от солнечной поверхности

Зонд оснащён тепловым щитом, рассчитанным на экстремальные температуры до 1371 , что позволит ему пройти через плазменные шлейфы, всё ещё соединённые с поверхностью звезды. Этот процесс в NASA сравнили с движением серфера под океанской волной.