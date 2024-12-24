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NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали с высокой температурой

В больнице в Вашингтоне 78-летнего политика обследуют и возьмут анализы.

Источник: Аргументы и факты

Машина скорой помощи прибыла к дому бывшего американского лидера Билла Клинтона. Подробности сообщает телеканал NBC News.

По данным СМИ, 78-летнего политика госпитализировали. У него зафиксирован жар и высокая температура.

«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — указано в сообщении со ссылкой на помощника политика.

Сейчас Клинтон находится в больнице в Вашингтоне. В ближайшее время его обследуют. Врачи возьмут все необходимые анализы.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Девушка находится под капельницей.