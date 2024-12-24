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Прямое железнодорожное сообщение свяжет Россию и Пакистан в 2025 году

Первый грузовой поезд планируется отправить из России в Пакистан к концу марта.

Железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном будет налажено в 2025 году, сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари в интервью ТАСС.

Он уточнил, что первый грузовой поезд планируется отправить из России в Пакистан к концу марта, подчеркнув, что эта цель остаётся приоритетной для обеих сторон, и её реализация активно продвигается.

Ранее стало известно, что между столицами России и Киргизии вновь будут ходить пассажирские поезда, движение которых было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.