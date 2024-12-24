Автопарк в школах Иркутской области пополнили полсотни новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор Игорь Кобзев вручил ключи от транспортных представителей учебных заведений. Теперь новые авто есть в 45 школах в 25 регионах области. Благодаря этому дети имеют возможность добираться до мест удобств с удобствами, выезжать на различные соревнования и олимпиады.
— Для Иркутской области, где более 400 атмосферных явлений и школы ежедневно обеспечивают организованную доставку к этапу обучения 36 тысяч школьников, передача автобусов модулям является очень важной мерой поддержки. Работу эту продолжим и дальше, в том числе в рамках новых нацпроектов, которые будут действовать с 2025 года, сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
15 автобусов по несколько штук ушли в Шелеховский, Куйтунский, Аларский, Нижнеудинский, Нукутский, Усольский и Черемховский районы. Остальные регионы получены на одной машине. Кроме того, в северных районах, таких как Усть-Кутский или Киренский, передали утепленный и с повышенной транспортной проходимостью. За четыре года реализации федеральной программы школы пополнили более 240 новых автобусов ещё 66 купили на деньги бюджета региона.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что паромную переправу на Байкале могут закрыть из-за ухудшения ледовой активности 25 декабря.