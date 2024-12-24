Школы Иркутской области получили 50 новых автобусов

15 автобусов по несколько штук ушли в Шелеховский, Куйтунский, Аларский, Нижнеудинский, Нукутский, Усольский и Черемховский районы. Остальные регионы получены на одной машине. Кроме того, в северных районах, таких как Усть-Кутский или Киренский, передали утепленный и с повышенной транспортной проходимостью. За четыре года реализации федеральной программы школы пополнили более 240 новых автобусов ещё 66 купили на деньги бюджета региона.