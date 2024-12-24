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В Госдуме предложили освободить школьников от домашних заданий на праздники

Это противоречит духу праздников.

Источник: Аргументы и факты

Член комитета Госдумы по защите семьи, Галина Кулиева, выступила с предложением не нагружать школьников домашними заданиями в период новогодних каникул, подчеркивая, что это противоречит духу праздников.

Она отметила, что если домашнее задание и будет задано, то его выполнение должно быть добровольным, чтобы дети могли вернуться к учебе с хорошим настроем и дополнительной оценкой.

Парламентарий также отметила важность отдыха для детей и родителей, чтобы они могли провести больше времени с семьей после напряженной учебной работы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ставить тройки школьникам за поведение за курение вейпов.