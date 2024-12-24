Рядовой Жуковец в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

«Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков рядовой Жуковец смело и решительно действовал на своём участке местности. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, Анатолий прицельным огнём из гранатомёта подавил пулемётный расчёт противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались», — говорится в сообщении.