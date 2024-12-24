Водитель протаранил несколько десятков машин в красноярском Солнечном (видео)

Он ехал через дворы и врезался в припаркованные автомобили.
Все случилось накануне. Жители сообщают, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигаясь от Ольховой, 6 до Светлова, 44, протаранил около 76 автомобилей.
К счастью, на пути нарушителя не оказалось пешеходов. Очевидцы задержали его, избили и удерживали до приезда полицейских.
В пресс-службе полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество поврежденных машин и сумма причиненного ущерба.