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Водитель протаранил несколько десятков машин в красноярском Солнечном (видео)

Накануне в красноярском Нанжуль-Солнечном автомобилист устроил массовое ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Он ехал через дворы и врезался в припаркованные автомобили.

Все случилось накануне. Жители сообщают, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигаясь от Ольховой, 6 до Светлова, 44, протаранил около 76 автомобилей.

К счастью, на пути нарушителя не оказалось пешеходов. Очевидцы задержали его, избили и удерживали до приезда полицейских.

В пресс-службе полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество поврежденных машин и сумма причиненного ущерба.