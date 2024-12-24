Названо самое дорогое блюдо на новогоднем столе в мире

Агентство проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в разных странах мира. Для расчетов бралось блюдо весом около двух килограмм. Кроме того, для закусок и напитков, которые можно встретить на праздничном столе, учитывались 500 грамм картофеля, по 600 грамм помидоров и огурцов, по 1 килограмму апельсинов, мандаринов и винограда, а также по 400 грамм мясной нарезки и сыра, бутылка игристого вина и бутылка крепкого алкоголя по 750 миллилитров, полкило хлеба и традиционный десерт.