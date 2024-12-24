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Опубликовано расписание транспорта на новогодних каникулах в Хабаровске

1 и 2 января автобусов на улицах будет меньше.

Источник: Правительство Хабаровского края.

В Хабаровске стало известно расписание работы общественного транспорта во время новогодних каникул. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

1 и 2 января на маршруты выйдет лишь половина транспорта, поскольку пассажиропоток в эти дни традиционно снижен. Автобусы и троллейбусы будут курсировать с 5:30 до 12:00.

С 3 по 8 января движение восстановят в полном объёме, транспорт будет работать по расписанию воскресного дня.

Узнать о наличии транспорта на маршруте и времени его прибытия можно на сайте «Транспорт 27.рф», в приложении «Go2bus» или по телефону горячей линии 45−00−56.