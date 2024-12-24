Как работают магазины и гипермаркеты 1 января и новогодние праздники в Хабаровске 2025 (график)

Новый год стремительно приближается. Мы уже нарядили свою ёлку, развешали гирлянды, купили подарки, продукты и написали свои пожелания на открытках. А там длинные праздники. Конечно, время от времени нужно ходить и за продуктами, докупая необходимое. В первый день Нового 2025 года мы оправляемся в магазины шаговой доступности, нежели крупные торговые центры. И всё же, как в Хабаровске работают магазины и гипермаркеты 1 января 2025 и в новогодние праздники?