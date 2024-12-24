Как работают магазины и гипермаркеты 1 января и новогодние праздники в Хабаровске 2025 (график)

Новый год стремительно приближается. Мы уже нарядили свою ёлку, развешали гирлянды, купили подарки, продукты и написали свои пожелания на открытках. А там длинные праздники. Конечно, время от времени нужно ходить и за продуктами, докупая необходимое. В первый день Нового 2025 года мы оправляемся в магазины шаговой доступности, нежели крупные торговые центры. И всё же, как в Хабаровске работают магазины и гипермаркеты 1 января 2025 и в новогодние праздники?
Сеть гипермаркетов «Самбери» в Хабаровске наиболее популярна среди жителей города. Сегодня можно посетить любой из 15 филиалов. Почти все они работают 1 января 2025 года и в новогодние праздники — круглосуточно. Ежедневно в любое время можно совершить покупки по следующим адресам: Шкотова 15А, Трехгорная 98, Ленинградская 28, Воронежская 31, Суворова 25, Краснореченская 90, Серышева 25, Карла Маркса 202, Дикопольцева 47/1. Новый гипермаркет «Реми Сети» на Краснореченской 213 работает круглосуточно.
Остальные филиалы работают с 08:00 до 22:00. 31 декабря предварительно до 20:00, 1 января выходной.
Так, на Батуевской ветке, 20 гипермаркет работает с 8:00 до 23:00. 28, 29 и 30 декабря — круглосуточно. 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января 2025 года с 11 до 20:00, со 2 января 2025 года по установленному графику.
Минимаркеты «Раз Два» работают ежедневно. Всего в городе насчитывается 78 филиалов, из них 34 круглосуточно, остальные с 08:00 до 23:00. Найти минимаркеты можно во всех районах города.
Торговая сеть «Пятерочка» насчитывает 26 филиалов, и почти все они работают с 08:00 до 22:00. Так, на Проспекте 60-летия Октября, 156, 6, Карла-Маркса, 82, 118 с 8:00 до 23:00.
Все филиалы 1 января 2025 года работают с 13:00 до 22:00.
2 января 2025 года по установленному графику.
Дискаунтер «Близкий» насчитывает 35 филиалов в городе. Все они работают с 8:00 до 20:00. График работы в новогодние праздники изменится.
31 декабря с 8:00 до 21:00. 1 января 2025 года с 10 до 22:00. 2 января 2025 года в обычном режиме.
Надеемся, вы успели перед Новым 2025 годом закупиться в магазинах и гипермаркетах Хабаровска. Если нет, то поспешите, скоро начнется предновогодняя толкучка и бесконечные пробки.