Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылет двух самолетов задержали в аэропорту Иркутска

Пассажиры не смогли вовремя вылететь в Домодедово и Нерюнгри.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутск перенесли вылет сразу двух самолетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, подняться в воздух в назначенное время не смогли самолеты по направлениям Нерюнгри и Домодедово.

— Рейс из Иркутска в Домодедово, в связи с поздним прибытием самолета перенесен с 07:35 на 08:50, — поделились в пресс-службе.

А вот вылета в Нерюнгри сибирякам придется ждать дольше. Его перенесли по решению авиакомпании с 08:40 на 10:20.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области школы получили ключи от полусотни новых автобусов. Школьников будут возить на занятия из отдаленных районов, олимпиады и соревнования.