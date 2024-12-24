Вылет двух самолетов задержали в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутск перенесли вылет сразу двух самолетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, подняться в воздух в назначенное время не смогли самолеты по направлениям Нерюнгри и Домодедово.
— Рейс из Иркутска в Домодедово, в связи с поздним прибытием самолета перенесен с 07:35 на 08:50, — поделились в пресс-службе.
А вот вылета в Нерюнгри сибирякам придется ждать дольше. Его перенесли по решению авиакомпании с 08:40 на 10:20.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области школы получили ключи от полусотни новых автобусов. Школьников будут возить на занятия из отдаленных районов, олимпиады и соревнования.