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10 пожаров произошло за сутки в Иркутской области

По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций не произошло.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Только за одни сутки в Иркутской области произошло 10 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС региона, чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Также потребовалась помощь пожарных в семи дорожно-транспортных происшествиях.

— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах области наблюдается усиление процессов ледообразования и установления ледостава, — поделились в ведомстве.

Кроме того, на территории Иркутской области продолжают свою работу 10 ледовых переправ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромную переправу на озере Байкал могут закрыть. Связано это со сложной ледовой обстановкой. Решение примут 25 декабря.