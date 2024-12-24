40-градусные морозы и оттепель: синоптики рассказали о двойном «сюрпризе» в Приморье

В среду, 25 декабря, к Приморью подойдет циклон. Ночью регион накроет облачность, но обойдется без существенных осадков. Выхолаживание в крае уменьшится, а потепление продолжится. Днем в некоторых районах возможен небольшой снег. Температура воздуха будет в пределах −1…-8 градусов, на юге потеплеет до +3.