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40-градусные морозы и оттепель: синоптики рассказали о двойном «сюрпризе» в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря, ФедералПресс. Синоптики рассказали о температурных качелях, которые ждут Приморье в конце декабря. Сильные морозы будут сменяться оттепелью.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 771 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

Как рассказали в Примгидромете, ночью на вторник в некоторых районах Приморья температура воздуха опустилась до −37 градусов. Однако уже днем 24 декабря к региону подойдет волна тепла и максимальные температуры станут выше на 2 — 5 градусов.

В среду, 25 декабря, к Приморью подойдет циклон. Ночью регион накроет облачность, но обойдется без существенных осадков. Выхолаживание в крае уменьшится, а потепление продолжится. Днем в некоторых районах возможен небольшой снег. Температура воздуха будет в пределах −1…-8 градусов, на юге потеплеет до +3.

В четверг, 26 декабря, циклон продолжит оказывать влияние на погоду в Приморье, местами будет идти снег. Ночная температура воздуха будет в пределах −4…-12 градусов, в центральных районах до −20. Днем вторгнется волна холода и максимальная температура вновь понизится.

В пятницу и субботу похолодание продолжится, снег прекратится.

Во Владивостоке на этой неделе преимущественно без осадков, небольшой снег возможен в середине недели. Самым теплым днем станет среда, днем температура воздуха ожидается около 0 градусов.

В четверг, 26 декабря, в крае усилится северо-западный ветер и вновь похолодает. Температура воздуха будет в пределах −7…-10 градусов.

В пятницу и субботу в приморской столице температуры воздуха будут такие же, как и в начале недели.

Напомним, ранее приморские синоптики рассказали, когда в регионе ожидаются осадки и потепление.