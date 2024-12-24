В Красноярском крае 6,4 тысячи жителей проходят обучение для трудоустройства

Программы доступны для безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и пенсионеров, желающих вернуться к работе. Участники могут бесплатно освоить новую профессию, повысить квалификацию или получить смежную специальность.