В Красноярском крае 6,4 тысячи жителей проходят обучение для трудоустройства

В Красноярском крае в 2024 году 6,4 тысячи жителей начали профессиональное обучение по государственной программе «Содействие занятости населения». Об этом рассказали в краевом правительстве.
По состоянию на 23 декабря 4,8 тысячи человек уже трудоустроены, остальные завершают обучение, оформляют документы для трудоустройства или планируют открыть собственное дело.
Программы доступны для безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и пенсионеров, желающих вернуться к работе. Участники могут бесплатно освоить новую профессию, повысить квалификацию или получить смежную специальность.
Большинство обучающихся готовятся под запрос конкретных предприятий. Центры занятости совместно с работодателями отбирают кандидатов, разрабатывают программы обучения и контролируют процесс подготовки. После завершения курса участники получают гарантированное трудоустройство.
В 2024 году обучение организовано для работников 1,9 тысячи предприятий Красноярского края.