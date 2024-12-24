Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 24 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 68% 770 мм рт. ст. +1°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем составит до −1 градуса, а ночью опустится до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем в столице ожидается до −7 градусов, ночью температура снизится до −18 градусов. Скорость ветра — 2,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до −9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.