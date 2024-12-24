Мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем составит до −1 градуса, а ночью опустится до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем в столице ожидается до −7 градусов, ночью температура снизится до −18 градусов. Скорость ветра — 2,6 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до −9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.