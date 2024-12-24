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Домофоны станут частью системы оповещения населения

Интеграция домофонов в систему оповещения представляет собой шаг к совершенствованию безопасности граждан.

Источник: Аргументы и факты

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что домофоны будут внедрены в систему оповещения населения, однако они не смогут подменить её главные элементы, такие как радиовещание и телевидение. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время предупреждение граждан в основном производится посредством смс-рассылок, громкоговорителей и специальных машин с экранами, которые располагаются в местах с большим потоком людей. Эти методы позволяют быстро донести до населения информацию о значимых событиях и чрезвычайных ситуациях.

Куренков подчеркнул, что интеграция домофонов в систему оповещения представляет собой шаг к совершенствованию информированности граждан, однако она не уменьшает значимости существующих средств связи, которые продолжают играть центральную роль в обеспечении безопасности населения.

Ранее Куренков рассказал, что в 2024 году в РФ число пожаров, связанных с использованием пиротехнических изделий, превысило сотню. По его словам, в большинстве случаев возгорания происходят из-за нарушений техники безопасности.