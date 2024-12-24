В разных районах Владивостока идет заливка ледовых площадок

«Оптимальная температура для начала заливок — от −8 до −10 градусов. В таких условиях лед не тает днем. Чтобы залить одну хоккейную коробку, требуется не менее двух недель при условии стабильной температуры. Процесс заливки происходит поэтапно: сначала проливается основание хоккейной коробки, чтобы вода не уходила, а затем послойно наращивается лед», — рассказывает Максим Фирсов, заместитель директора муниципальной спортивной школы «Лидер».