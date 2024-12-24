Блогер из Приморья Олеся Рожкова рассказала о своем новогоднем желании

«Загадывать любовь, счастье, здоровье — это было бы слишком банально. Знаете, я бы хотела, чтобы одиночество вышло из моды, чтобы эгоизм перестал скрываться, как это модно сейчас говорить, за маской “поиска себя и своего ресурса”, поэтому мое желание — чтобы в моду вошли семейные ценности», — сказала Олеся Рожкова.
Напомним, Олеся Рожкова стала одной из участниц реалити «Первые на деревне» на ТНТ. Девушка боролась за денежный приз, который участники самостоятельно пополняли во время шоу. Однако девушке не удалось дойти до финала, и она покинула шоу.