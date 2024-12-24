Блогер из Приморья Олеся Рожкова рассказала о своем новогоднем желании

«Загадывать любовь, счастье, здоровье — это было бы слишком банально. Знаете, я бы хотела, чтобы одиночество вышло из моды, чтобы эгоизм перестал скрываться, как это модно сейчас говорить, за маской “поиска себя и своего ресурса”, поэтому мое желание — чтобы в моду вошли семейные ценности», — сказала Олеся Рожкова.