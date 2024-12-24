Искусанный труп пенсионерки нашли в посёлке Хабаровского края

В Хабаровском крае обнаружили труп пенсионерки с укусами животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Рано утром 24 декабря в посёлке Октябрьский Ванинского района нашли погибшую 68-летнюю женщину. На её теле были следы укусов, предположительно, нанесённых беспризорными собаками.
На месте работают правоохранители, а для координации их действий приехал прокурор района Константин Савин. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура Хабаровского края проверяет, насколько эффективно расходуются деньги на отлов и содержание бездомных животных, а также выполняют ли подрядчики свои обязанности.
Старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик сообщила, что будет дана оценка обоснованности расходования денежных средств, выделенных на эти цели, а также полноты выполненных мероприятий подрядными организациями.