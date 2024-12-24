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Искусанный труп пенсионерки нашли в посёлке Хабаровского края

Предположительно, её растерзали бездомные собаки.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае обнаружили труп пенсионерки с укусами животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Рано утром 24 декабря в посёлке Октябрьский Ванинского района нашли погибшую 68-летнюю женщину. На её теле были следы укусов, предположительно, нанесённых беспризорными собаками.

На месте работают правоохранители, а для координации их действий приехал прокурор района Константин Савин. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура Хабаровского края проверяет, насколько эффективно расходуются деньги на отлов и содержание бездомных животных, а также выполняют ли подрядчики свои обязанности.

Старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик сообщила, что будет дана оценка обоснованности расходования денежных средств, выделенных на эти цели, а также полноты выполненных мероприятий подрядными организациями.

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