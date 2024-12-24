С января изменится внутрикраевой маршрут Дальнегорск — Терней — Светлая — Терней — Дальнегорск

«Изменения вводятся для того, чтобы жители сел Амгу, Максимовка, Светлая, Единка, Агзу имели возможность посетить в Дальнегорске организации здравоохранения, социальные, правоохранительные, финансовые, образовательные и культурные учреждения», — рассказали в ведомстве.