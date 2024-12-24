С января изменится внутрикраевой маршрут Дальнегорск — Терней — Светлая — Терней — Дальнегорск

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, труднодоступные населенные пункты в Тернейском округе обеспечат обновленным авиамаршрутом с 1 января.
На основании многочисленных обращений граждан авиарейс Дальнегорск — Терней — Светлая — Терней — Дальнегорск расширят до следующего маршрута: Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск.
«Изменения вводятся для того, чтобы жители сел Амгу, Максимовка, Светлая, Единка, Агзу имели возможность посетить в Дальнегорске организации здравоохранения, социальные, правоохранительные, финансовые, образовательные и культурные учреждения», — рассказали в ведомстве.
Специалисты отметили, что такой рейс будет выполняться на вертолете Ми-8 еженедельно по понедельникам.