Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С января изменится внутрикраевой маршрут Дальнегорск — Терней — Светлая — Терней — Дальнегорск

Рейс дополнительно охватит такие населенные пункты, как Амгу, Максимовка, Единка, Агзу.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, труднодоступные населенные пункты в Тернейском округе обеспечат обновленным авиамаршрутом с 1 января.

На основании многочисленных обращений граждан авиарейс Дальнегорск — Терней — Светлая — Терней — Дальнегорск расширят до следующего маршрута: Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск.

«Изменения вводятся для того, чтобы жители сел Амгу, Максимовка, Светлая, Единка, Агзу имели возможность посетить в Дальнегорске организации здравоохранения, социальные, правоохранительные, финансовые, образовательные и культурные учреждения», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что такой рейс будет выполняться на вертолете Ми-8 еженедельно по понедельникам.