Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура через суд требует строительства школ в микрорайонах Владивостока

В иске содержится требование признать бездействие администрации краевой столицы незаконным.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья инициировала административное исковое заявление к администрации Владивостока, требуя устранить нехватку мест в образовательных учреждениях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверки выявлено, что в микрорайоне «Снеговая Падь» образовательные учреждения предельно заполнены, а в микрорайоне «Изумрудный» их вообще нет. Несмотря на активное жилищное строительство, орган местного самоуправления не предпринимает достаточных мер для развития образовательной инфраструктуры.

В иске содержится требование признать бездействие администрации незаконным и обязать её создать дополнительные места в школах — через строительство, реконструкцию или выкуп зданий.

Прокуратура взяла на контроль рассмотрение исковых требований.

Суд обязал власти Надеждинского района создать новые учебные места для школьников.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, суд принял сторону прокуратуры в деле о нехватке мест в школах Надеждинского района. По результатам прокурорской проверки было выявлено, что из-за активного жилищного строительства в Надеждинском сельском поселении возникло серьезное переполнение местных учебных заведений. Жители района сталкиваются с нехваткой учебных мест, что стало основанием для вмешательства прокуратуры.

Прокуратура