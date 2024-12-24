Прокуратура через суд требует строительства школ в микрорайонах Владивостока

В результате проверки выявлено, что в микрорайоне «Снеговая Падь» образовательные учреждения предельно заполнены, а в микрорайоне «Изумрудный» их вообще нет. Несмотря на активное жилищное строительство, орган местного самоуправления не предпринимает достаточных мер для развития образовательной инфраструктуры.