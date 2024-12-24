Прокуратура через суд требует строительства школ в микрорайонах Владивостока

Прокуратура Приморья инициировала административное исковое заявление к администрации Владивостока, требуя устранить нехватку мест в образовательных учреждениях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате проверки выявлено, что в микрорайоне «Снеговая Падь» образовательные учреждения предельно заполнены, а в микрорайоне «Изумрудный» их вообще нет. Несмотря на активное жилищное строительство, орган местного самоуправления не предпринимает достаточных мер для развития образовательной инфраструктуры.
В иске содержится требование признать бездействие администрации незаконным и обязать её создать дополнительные места в школах — через строительство, реконструкцию или выкуп зданий.
Прокуратура взяла на контроль рассмотрение исковых требований.
Суд обязал власти Надеждинского района создать новые учебные места для школьников.
Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, суд принял сторону прокуратуры в деле о нехватке мест в школах Надеждинского района. По результатам прокурорской проверки было выявлено, что из-за активного жилищного строительства в Надеждинском сельском поселении возникло серьезное переполнение местных учебных заведений. Жители района сталкиваются с нехваткой учебных мест, что стало основанием для вмешательства прокуратуры.