Похолодание придет во вторник на Южный Урал

Во вторник, 24 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов, в низинах до −13. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 24 декабря, у Викентия, Даниила, Емельяна, Ивана, Леонтия, Луки, Никифора, Никона, Петра, Терентия, Феофана, Филимона.
Между прочим, 24 декабря 2024 года отмечают Никонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выносить ничего из дома. Дело в том, что вместе с вещами семью может покинуть и удача.