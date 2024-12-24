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Похолодание придет во вторник на Южный Урал

Во вторник, 24 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 68% 770 мм рт. ст. +1°

Во вторник, 24 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов, в низинах до −13. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер южной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 24 декабря, у Викентия, Даниила, Емельяна, Ивана, Леонтия, Луки, Никифора, Никона, Петра, Терентия, Феофана, Филимона.

Между прочим, 24 декабря 2024 года отмечают Никонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выносить ничего из дома. Дело в том, что вместе с вещами семью может покинуть и удача.