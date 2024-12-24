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К 400-летию Красноярска предлагают отреставрировать еще один храм в центре города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В программу подготовки к празднованию юбилея города предварительно уже включена реставрация некоторых объектов: Покровский кафедральный собор, Свято-Троицкий собор, часовня великомученицы Параскевы Пятницы и помещения бывшей Красноярской духовной семинарии.

Источник: Красноярская епархия

Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с просьбой о включении дополнительных объектов в программу восстановления.

Так, в краевую программу подготовки к празднованию 400-летия Красноярска предлагается включить храм святителя Николая Чудотворца на улице Вейнбаума. Храм был заложен 26 мая 1902 года на территории комплекса городской больницы в честь визита цесаревича Николая Александровича в Красноярск 1 июля 1891 года.

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