К 400-летию Красноярска предлагают отреставрировать еще один храм в центре города

Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с просьбой о включении дополнительных объектов в программу восстановления.
Так, в краевую программу подготовки к празднованию 400-летия Красноярска предлагается включить храм святителя Николая Чудотворца на улице Вейнбаума. Храм был заложен 26 мая 1902 года на территории комплекса городской больницы в честь визита цесаревича Николая Александровича в Красноярск 1 июля 1891 года.