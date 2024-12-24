К 400-летию Красноярска предлагают отреставрировать еще один храм в центре города

Так, в краевую программу подготовки к празднованию 400-летия Красноярска предлагается включить храм святителя Николая Чудотворца на улице Вейнбаума. Храм был заложен 26 мая 1902 года на территории комплекса городской больницы в честь визита цесаревича Николая Александровича в Красноярск 1 июля 1891 года.