Республиканцы попросили Киев не критиковать заявления и «не злить» Трампа

Представители Республиканской партии Соединённых Штатов посоветовали Киеву не критиковать заявления избранного президента Дональда Трампа, касающиеся ситуации на Украине.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник, «близкий к офису Зеленского».
По его словам, республиканцы попросили Украину «не злить» Трампа.
«Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», — сказал источник.
Он также утверждает, что украинской стороне посоветовали «говорить о любви» к республиканцу. В материале также сказано, что «глубинное государство» США намерено контролировать Трампа, чтобы «не допустить изменения политики по ключевым направлениям».
Ранее специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что республиканец выражает желание найти мирное и справедливое решение конфликта на Украине.
Политолог Леонид Крутаков выразил мнение, что Зеленский не сможет противостоять команде Трампа.