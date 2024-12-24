Режиссер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

Знаменитый американский кинорежиссер Кристофер Нолан готовит экранизацию «Одиссеи» Гомера, которая станет мифическим боевиком-эпопеей. Об этом компания Universal Pictures объявила в соцсети X*.
Съемки фильма будут проходить по всему миру с использованием новейшей технологии IMAX, что обещает зрителям впечатляющие визуальные эффекты. Другие детали проекта не раскрываются.
Выход фильма запланирован на 17 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что Disney готовит киноверсию мульфильма «Рапунцель: Запутанная история», выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грейси, известный по мюзиклу «Великий шоумен», а сценарий напишет Дженнифер Кэйтин Робинсон.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.