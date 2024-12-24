В Омске в понедельник вечером неожиданно закрыли метромост

Накануне было неожиданно перекрыто движение на метромосту. Как пишет издание «Омск-информ», перекрытие произошло после окончания рабочего дня и не было запланировано.
Полицейские перекрыли движение с помощью сигнальных патрульных конусов. Как рассказали в УМВД России по Омской области, перекрытие стало временной мерой от заторов на мосту.
Спустя некоторое время движение на участке было полностью восстановлено. Напомним, в Омске ситуация с передвижением с левого берега Иртыша на правый обострилась. Сейчас ограничено движение по мосту 60-летия ВЛКСМ из-за планового ремонта.