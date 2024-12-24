Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в понедельник вечером неожиданно закрыли метромост

В Омске из-за образовавшегося затора закрыли метромост.
Источник: Комсомольская правда

Накануне было неожиданно перекрыто движение на метромосту. Как пишет издание «Омск-информ», перекрытие произошло после окончания рабочего дня и не было запланировано.

Полицейские перекрыли движение с помощью сигнальных патрульных конусов. Как рассказали в УМВД России по Омской области, перекрытие стало временной мерой от заторов на мосту.

Спустя некоторое время движение на участке было полностью восстановлено. Напомним, в Омске ситуация с передвижением с левого берега Иртыша на правый обострилась. Сейчас ограничено движение по мосту 60-летия ВЛКСМ из-за планового ремонта.