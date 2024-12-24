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WhatsApp заблокируют в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшее время в России может быть заблокирован сервис WhatsApp (сервис принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Причиной этого может стать отказ компании сотрудничать с властями и предоставление площадки для деятельности экстремистских организаций.

Источник: Reuters

Как сообщил депутат Госдумы Свинцов, силовые структуры активно пытаются взаимодействовать с WhatsApp, но компания не идет на контакт.

Отметим, что ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber.

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