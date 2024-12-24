В Красноярске на почтовые ящики должников клеят «позорные» желтые наклейки

В Красноярске на почтовые ящики должников клеят позорные наклейки.
К подобным мерам энергетики прибегают, чтобы побудить должников расплачиваться с долгами за электроэнергию. По их мнению, это весьма действенный инструмент.
Наклейки представляют собой желтые кружки с надписью «Здесь живет должник за электроэнергию». Расклеивают их на почтовые ящики должников, в случае если они должны за электричество более тысячи рублей.
Отметим, что общая сумма задолженности за электроэнергию перед «Красноярскэнергосбытом» со стороны жителей Красноярского края на конец декабря составляет 1,7 млрд рублей.
Помимо наклеек, о долгах уведомляют смс-сообщениями, письмами, звонками, заявлениями о долгах судебных приказов, которые передадут в суд.
Ранее сообщалось о том, что из-за долгов каждая третья семья в Красноярске может остаться без света в новогоднюю ночь.