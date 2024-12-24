Не смогли, но очень старались: хабаровский «Амур» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

После великолепной игры в Новосибирске, где «Амур» сумел прервать свою очередную серию поражений, хабаровская команда отправилась в Уфу. Там «тиграм» предстоял экзамен посерьезнее — матч с «Салаватом Юлаевым», хоть и проигравшим два матча на выезде, но все равно занимающим второе место в турнирной таблице Запада. Победа над «Амуром» позволяет команде из столицы Башкортостана набрать столько же очков, сколько у лидера конференции — «Трактора», и при удаче подвинуть его с первого места. Надо ли объяснять, что на игру «юлаевцы» вышли заряженными, как на последний и решительный бой.
«Амуру» тоже не с руки проигрывать, учитывая, что отставание от предпоследнего места хоть и не такое большое, но потихоньку растет. Не хотелось бы закончить сезон, имея звание худшей команды лиги. Да, скорее всего, «великолепная восьмёрка» хабаровчанам уже не светит, но опускать руки пока рано, уйти от роли замыкающих — на этот момент представляется вполне достойной задачей, а там, как говорится, посмотрим. Но вот только чтобы ее выполнить, надо выигрывать, а с этим у «Амура» проблемы.
Да, команда понемногу набирает ход, Алекс Гальченюк постепенно выходит на лидирующие позиции — роль, которая была отведена ему еще в начале сезона, Мэтт Джурусик наконец-то начал проявлять себя как первый номер последней линии обороны. Защита взяла себя в руки и стала меньше ошибаться. Но очень уж не торопливо разгоняется этот поезд, так можно не успеть встроиться в график. Должно помочь то, что в «Амуре» появился Александр Гальченюк-старший, который будет работать с игроками, но опять же победы нужны уже сейчас, иначе будет поздно.
Если вкратце о матче, то противостояние одного из лидеров «Запада» и аутсайдера «Востока» больше напоминало состязание вратарей — кто больше ликвидирует опасных моментов, а их и у обеих команд хватало. Вот только «Салават Юлаев» свои смог реализовать, а все попытки «Амура» разбивались об уверенную игру уфимских защитников и, конечно, Семена Вязового, защищавшего ворота. Уже на пятой минуте «Амур» остался в меньшинстве и очень достойно его провел, но когда команды заиграли в полных составах — пропустил. На 11-й минуте забил Джошуа Ливо.
Затем игра шла до первого пропущенного года. К сожалению, на 55-й минуте это удалось сделать Данилу Алалыкину. За пять минут до окончания основного времени матча отыграть две шайбы у «Салавата Юлаева» — задача практически нереальная, но «Амур» все равно попытался. Хабаровчане сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но пропустили в пустые ворота. Итог матча — 3:0 в пользу уфимской команды, а для Семена Вязового это первый «сухарь» в КХЛ. На удивление игра хабаровской команды, включая Мэтта Джурусика, понравилась, вот только не хватило реализации моментов. И хотелось бы ошибок при передачах поменьше.
«Обоюдоострая игра до ошибки. К сожалению, эту ошибку совершили мы. Мастеровитый соперник два раза реализовал свои моменты. Не хватило эмоций после яркого матча в Новосибирске? Да нет, я бы сказал так: хладнокровия в завершающей стадии. Моменты у нас сегодня были хорошие, но вратарь соперника здорово сыграл. Что нужно изменить ко второму матчу с “Салаватом”? Дорожить моментами и забивать голы! Мастерства у наших ребят хватает. Могут забить, умеют забивать», — отметил Виктор Костюченок, и.о. главного тренера ХК «Амура».
Наставник «Салавата Юлаева» еще раз подчеркнул, как важен был этот матч для его команды.
«Важная победа сегодня после двух поражений на выезде. Неуступчивый соперник, хорошо играл в обороне, опасно контратаковал. Нам приходилось держать концентрацию все шестьдесят минут. Семен Вязовой — молодец, первая игра “на ноль”. Готовимся, послезавтра у нас опять “Амур”. Ожидаем такой же накал и борьбу. Насколько важен “сухарь” для молодого вратаря и команды? Конечно, это придает уверенности. Будет ли Вязовой чаще играть против команд из верхней части турнирной таблицы? Он у нас и до этого играл против топов, когда Самонов был травмирован. Мы будем исходить из того, что нужно и команде, и Александру Самонову, и в то же самое время не забывать про Семена. Когда выйдет Сучков? У него повреждение, он лечится», — кратко оценил игру Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев».
Оба тренера немногословны — действительно, впереди еще одно противостояние на уфимском льду. Отличный шанс для Уфы выйти на первую строчку таблицы «Запада», а для Хабаровска взять реванш за первое поражение.