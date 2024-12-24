Не смогли, но очень старались: хабаровский «Амур» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

«Важная победа сегодня после двух поражений на выезде. Неуступчивый соперник, хорошо играл в обороне, опасно контратаковал. Нам приходилось держать концентрацию все шестьдесят минут. Семен Вязовой — молодец, первая игра “на ноль”. Готовимся, послезавтра у нас опять “Амур”. Ожидаем такой же накал и борьбу. Насколько важен “сухарь” для молодого вратаря и команды? Конечно, это придает уверенности. Будет ли Вязовой чаще играть против команд из верхней части турнирной таблицы? Он у нас и до этого играл против топов, когда Самонов был травмирован. Мы будем исходить из того, что нужно и команде, и Александру Самонову, и в то же самое время не забывать про Семена. Когда выйдет Сучков? У него повреждение, он лечится», — кратко оценил игру Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев».