Экологи рассказали, чем дышали красноярцы в период «черного неба»

Кроме того, специалисты министерства совместно с сотрудниками Красноярской природоохранной прокуратуры проверили ряд красноярских предприятий: ООО ПСК «Енисейлесстрой», ООО «Батень», ООО «Красноярскпромстрой», ООО «Красгипс», ИП Бабиева. У некоторых природопользователей отсутствуют планы работы в НМУ, часть предприятий проводит неэффективные мероприятия по снижению выбросов. Также установлены нарушения в виде отсутствия газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ, рассказали в пресс-службе министерства экологии Красноярского края.