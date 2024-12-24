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Экологи рассказали, чем дышали красноярцы в период «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период режима «черного неба», действующего с 18 декабря по 22 декабря, на горячую линию министерства экологии Красноярского края поступило 35 звонков от горожан, которые сообщали о загрязнении атмосферного воздуха.

Источник: НИА Красноярск

В этот период за состоянием атмосферного воздуха следила краевая сеть мониторинга качества окружающей среды. Автоматизированные посты столицы региона зафиксировали 75 случаев превышения по загрязняющим веществам: взвешенные частицы (до 2,5 мкм) до 1,09 ПДК, диоксид серы 1,006 ПДК, сероводород до 5,91 ПДК, оксид углерода до 1,24 ПДК, оксид азота до 1,14 ПДК.

Кроме того, специалисты министерства совместно с сотрудниками Красноярской природоохранной прокуратуры проверили ряд красноярских предприятий: ООО ПСК «Енисейлесстрой», ООО «Батень», ООО «Красноярскпромстрой», ООО «Красгипс», ИП Бабиева. У некоторых природопользователей отсутствуют планы работы в НМУ, часть предприятий проводит неэффективные мероприятия по снижению выбросов. Также установлены нарушения в виде отсутствия газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ, рассказали в пресс-службе министерства экологии Красноярского края.

Ознакомиться с текущей экологической обстановкой можно на сайте краевого центра мониторинга krasecology.ru. Данные с автоматизированных постов наблюдения обновляются каждые 20 минут.

Сообщать о фактах нарушениях природоохранного законодательства можно на телефон горячей линии министерства 8−800−20−11−116. Звонки принимаются круглосуточно.

экология