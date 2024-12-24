Der Spiegel: в машине совершившего теракт на ярмарке в ФРГ нашли завещание

Следователи обнаружили завещание в автомобиле BMW беженца из Саудовской Аравии, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Der Spiegel.
В документе сказано, что «все активы мужчины после его смерти должны перейти Германскому обществу Красного Креста». При этом, по данным издания, «никаких политических посланий в завещании обнаружено не было».
В публикации также говорится, что фигурант арендовал BMW в декабре текущего года. Кроме того, незадолго до происшествия он дал интервью антиисламскому американскому блогу из гостиницы в Магдебурге.
В ходе беседе он «восторженно» говорил об американском бизнесмене Илоне Маске, а также утверждал, что власти ФРГ «впускают в страну исламистов из САР, желая разрушить жизни бывших мусульман Саудовской Аравии».
Ранее сообщалось, что в ФРГ мужчина въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли несколько человек, ещё свыше 200 человек получили травмы.
Подозреваемым является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Он был задержан и объяснил атаку «плохим обращением с беженцами». Власти назвали случившееся терактом.