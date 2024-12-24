В Омске из-за пожара у соседей пострадал 9-летний ребенок

23 декабря в жилой многоэтажке на улице Ядринцева произошел пожар на 4 этаже. Как рассказали в прокуратуре Омской области, возгорание произошло в квартире, где жил 41-летний мужчина.
Фото: МЧС России по Омской области.
Самостоятельно эвакуировались 4 жильцов, еще 17 взрослых и 4 детей пожарные вывели из горящей многоэтажки. В результате пожара пострадал мужчина — хозяин загоревшейся квартиры и 9-летняя девочка, которая жила этажом выше. Оба госпитализированы.
Пожар потушили в 13:07. Точная причина возгорания до сих пор не установлена и будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла ход проверки под контроль.