China Daily: КНР создает масштабную систему коммерческих спутников зондирования

17 декабря Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту четыре спутника PIESAT-2 с синтезированной апертурой X-диапазона. Запуск был осуществлен в 02:50 по пекинскому времени (21:50 мск 16 декабря) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-2D («Чанчжэн-2-ди»). Эти аппараты, находящиеся над Землей на высоте 528 км, принадлежат базирующейся в Пекине компании PIESAT Information Technology. Нюйва, чье имя носит группировка, — богиня в древнекитайской мифологии, известная как создательница человечества.