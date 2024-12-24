China Daily: КНР создает масштабную систему коммерческих спутников зондирования

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Китай активно расширяет крупнейшую национальную орбитальную систему коммерческих спутников радиолокационного дистанционного зондирования Земли Nuwa («Нюйва»). Об этом сообщила газета China Daily.
По ее сведениям, группировка включает 12 космических аппаратов PIESAT, количество которых планируется довести до 114. Как указывается, все эти спутники прошли калибровку и успешно передают на Землю данные и изображения высокого разрешения. Согласно официальному плану, в 2025 году их будет более 20.
Отмечается, что система Nuwa уже способна обеспечить глобальное покрытие, включая полярные регионы и экватор. Она позволяет осуществлять зондирование поверхности нашей планеты и получать снимки с разрешением до 1 м через облака и при любой погоде, в том числе во время выпадения осадков.
Для повышения эффективности анализа этих изображений используется технология искусственного интеллекта. Она дает возможность в режиме реального времени с точностью до миллиметра отслеживать деформации на таких объектах, как плотины, следить за оползнями.
17 декабря Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту четыре спутника PIESAT-2 с синтезированной апертурой X-диапазона. Запуск был осуществлен в 02:50 по пекинскому времени (21:50 мск 16 декабря) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-2D («Чанчжэн-2-ди»). Эти аппараты, находящиеся над Землей на высоте 528 км, принадлежат базирующейся в Пекине компании PIESAT Information Technology. Нюйва, чье имя носит группировка, — богиня в древнекитайской мифологии, известная как создательница человечества.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.