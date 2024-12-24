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В Госдуме предложили наказывать за блокирование машин скорой помощи

Действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей.

Источник: Аргументы и факты

В России могут ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи. Инициативу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

Предложение направлено в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова. Жестко наказывать предлагают и водителей, которые также могут блокировать въезды в больницы и лечебные учреждения.

Чернышов уверен, что на данный момент административные наказания не пугают нарушителей. Жалобы со стороны россиян продолжают поступать.

«Необходимо понимать, что каждая секунда в таких ситуациях может иметь решающее значение для жизни человека», — обратил внимание парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Ростове жители одного из садовых товариществ избили водителя скорой помощи, который проехал по их частной дороге. И не просто скорой, а реанимобиля — такие выезжают на срочные, экстренные вызовы. Конкретно эта бригада обслуживала детское население.