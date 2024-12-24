Декабрьское обновление Windows 11 сломало ОС

Специалисты указали на две крупные поломки, связанные с меню «Пуск». Некоторые пользователи сообщили, что после установки обновления KB5048667 меню остается светлым, даже если выбрана темная тема. Более серьезная проблема заключается в том, что «Пуск» может не реагировать на нажатия и перестать работать после установки обновлений KB5048667 и KB5048685.