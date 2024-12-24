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Декабрьское обновление Windows 11 сломало ОС

Пользователи заметили, что их компьютеры стали работать медленнее после обновлений.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи Windows 11 выразили недовольство декабрьскими обновлениями из-за возникших проблем и снижения производительности. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Проблемы были зафиксированы в обновлениях KB5048667 для Windows 11 24H2 и KB5048685 для Windows 11 23H2. Журналисты отметили, что новые обновления принесли больше проблем, чем решили.

Специалисты указали на две крупные поломки, связанные с меню «Пуск». Некоторые пользователи сообщили, что после установки обновления KB5048667 меню остается светлым, даже если выбрана темная тема. Более серьезная проблема заключается в том, что «Пуск» может не реагировать на нажатия и перестать работать после установки обновлений KB5048667 и KB5048685.

Кроме того, многие пользователи заметили, что их компьютеры стали работать медленнее после обновлений. Также были зафиксированы неполадки с инструментом безопасного извлечения флеш-накопителей, проблемы с подключением TCP, снижение яркости экрана и сбои HDR.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, предложив пользователям перенести данные из устаревших сервисов и удалить их.