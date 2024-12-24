ВСУ оставили раненого бойца под кроватью в Курской области

«При зачистке населённого пункта, в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненого в ногу. Он спрятался под кроватью», — рассказал в беседе с РИА Новости командир подразделения ВС РФ.