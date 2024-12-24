В Омской области принят закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним

В Омской области принят закон, который запрещает продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия. Этот закон направлен на защиту здоровья молодёжи и снижение рисков, связанных с употреблением энергетических напитков.
Александр Артёмов, председатель Законодательного собрания, выступая в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что принятие этого закона — это забота о будущем, поскольку употребление энергетических напитков в молодом возрасте может иметь серьёзные последствия.
«Мы прислушиваемся к мнению медиков и заботимся о подрастающем поколении, о будущем, потому что энергетики, в общем, их употребление в молодом и подростковом возрасте может привести к серьезным последствиям», — добавил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.
Теперь продавцы имеют право отказать в продаже энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия, а также в местах, связанных с культурой, спортом, образованием и на массовых мероприятиях.
Александр Артёмов подчеркнул, что запрет на продажу энергетических напитков — это не просто формальность. Он также предупредил о штрафах в размере до 5000 рублей для нарушителей.