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В Омской области принят закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним

Об этом рассказал председатель регионального Заксобрания в программе, посвященной итогам года на телеканале «Россия-24».
Источник: Комсомольская правда

В Омской области принят закон, который запрещает продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия. Этот закон направлен на защиту здоровья молодёжи и снижение рисков, связанных с употреблением энергетических напитков.

Александр Артёмов, председатель Законодательного собрания, выступая в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что принятие этого закона — это забота о будущем, поскольку употребление энергетических напитков в молодом возрасте может иметь серьёзные последствия.

«Мы прислушиваемся к мнению медиков и заботимся о подрастающем поколении, о будущем, потому что энергетики, в общем, их употребление в молодом и подростковом возрасте может привести к серьезным последствиям», — добавил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Теперь продавцы имеют право отказать в продаже энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия, а также в местах, связанных с культурой, спортом, образованием и на массовых мероприятиях.

Александр Артёмов подчеркнул, что запрет на продажу энергетических напитков — это не просто формальность. Он также предупредил о штрафах в размере до 5000 рублей для нарушителей.