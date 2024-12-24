В Омской области принят закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним

«Мы прислушиваемся к мнению медиков и заботимся о подрастающем поколении, о будущем, потому что энергетики, в общем, их употребление в молодом и подростковом возрасте может привести к серьезным последствиям», — добавил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.