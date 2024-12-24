«Были настоящими воинами»: в Башкирии похоронили двух погибших в ходе спецоперации мужчин

В деревне Восточный похоронили рядового Дмитрия Викторовича Кирая. Ему было 28 лет. Учился в средней школе в деревне Западный. С 2014 по 2015 год проходил «срочку» старшим механиком водителя. 17 октября 2022-го был снова призван в армию в рамках частичной мобилизации.