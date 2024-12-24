«Были настоящими воинами»: в Башкирии похоронили двух погибших в ходе спецоперации мужчин

В Благоварском районе Башкирии прошла церемония прощания с двумя погибшими в ходе специальной военной операции мужчинами. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.
В деревне Восточный похоронили рядового Дмитрия Викторовича Кирая. Ему было 28 лет. Учился в средней школе в деревне Западный. С 2014 по 2015 год проходил «срочку» старшим механиком водителя. 17 октября 2022-го был снова призван в армию в рамках частичной мобилизации.
В селе Старокучербаево почтили память рядового Артура Айратовича Хайбрахманова. Ему было 35 лет. Закончил уфимскую среднюю школу № 89. Этой осенью заключил контракт с российским Министерством Обороны и отправился служить в зону СВО.
— Они были настоящими воинами. Выражаю искреннее соболезнование семьям, родным и близким, — заявил Марат Юсупов.
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