Талантливая молодежь получит стипендию Губернатора Хабаровского края

Тридцать лучших студентов средне-специальных и высших учебных заведений из числа коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае получат в этом учебном году губернаторскую стипендию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как рассказали в министерстве природных ресурсов региона, данной меры поддержки в крае удостаиваются студенты, закончившие учебный год на «хорошо» и «отлично», достигшие значимых результатов в общественной и научной деятельности и в спорте.
— Губернатор края Дмитрий Демешин в сентябре 2024 года, назвав нашу талантливую молодежь «гордостью края и будущим страны», подчеркнул, что задача правительства региона — это поиск и поддержка молодых и амбициозных людей, создание условий для развития их потенциала. Одаренная молодежь из числа коренных народов Приамурья может рассчитывать на помощь со стороны региона, — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Стипендиатами этого учебного года станут будущие педагоги, инженеры, маркшейдеры, специалисты в сфере аддитивных технологий, культурологии и социальной коммуникации, поварского и кондитерского дела, юриспруденции. Среди тех, кто получит право на почетную стипендию — студенты четырех вузов — ТОГУ, Хабаровского государственного института культуры, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
— Учиться не сложно, если ты дисциплинирован. Сейчас мне не терпится поскорее сдать сессию и вернуться в Булаву, помочь маме. Она одна воспитывает четырех приемных детей — трех девочек и брата. Я их всех очень люблю, а они стремятся равняться на меня. Еще один мой брат сейчас участвует в СВО, — поделилась одна из стипендиаток, студентка 3-го курса Хабаровского промышленно-экономического техникума Злата Сарычева.
Злата получает специальность правоведа. С выбором профессии определилась в рамках профориентации в школе. С детства увлекается баскетболом и волейболом, в школе играла в настольный теннис. Кроме того, девушка танцует в национальном ансамбле «Гива» и была участницей студенческого национального коллектива «Эрку». Любит путешествовать и заниматься саморазвитием.
Напомним, стипендия губернатора края лучшим студентам средне-специальных и высших учебных заведений региона из числа коренных малочисленных народов Севера была учреждена в 2007 году и назначается ежегодно. Губернаторская стипендия выплачивается дополнительно к обычной, академической, назначаемой студентам за успешную учебу. В 2024—2025 учебном году стипендия будет выплачиваться двумя частями: в декабре этого года и в июне 2025 года.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.