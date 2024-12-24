Талантливая молодежь получит стипендию Губернатора Хабаровского края

— Учиться не сложно, если ты дисциплинирован. Сейчас мне не терпится поскорее сдать сессию и вернуться в Булаву, помочь маме. Она одна воспитывает четырех приемных детей — трех девочек и брата. Я их всех очень люблю, а они стремятся равняться на меня. Еще один мой брат сейчас участвует в СВО, — поделилась одна из стипендиаток, студентка 3-го курса Хабаровского промышленно-экономического техникума Злата Сарычева.