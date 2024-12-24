В Омске в 2025 году изменятся подходы к отлову бездомных собак

«С другой стороны, мы всё чаще сталкиваемся с нападениями бродячих собак, особенно на детей. Пока не буду раскрывать все детали, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд мер, связанных с содержанием бездомных животных. Наша цель — сократить их популяцию и обеспечить безопасность жителей», — обозначил позицию власти Александр Артёмов.