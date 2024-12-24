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В Омске в 2025 году изменятся подходы к отлову бездомных собак

В Омске в 2024 году участились случаи нападения собак на людей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в 2025 году особое внимание обратят на ситуацию с отловом собак. В настоящее время региональный комитет по аграрной политике совместно с правительством Омской области рассматривает различные предложения по улучшению ситуации.

Как отметил председатель Законодательного собрания региона в интервью ГТРК «Иртыш», в обществе существует раскол мнений, кто-то против жестких мер по отношению к бездомным собакам.

«С другой стороны, мы всё чаще сталкиваемся с нападениями бродячих собак, особенно на детей. Пока не буду раскрывать все детали, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд мер, связанных с содержанием бездомных животных. Наша цель — сократить их популяцию и обеспечить безопасность жителей», — обозначил позицию власти Александр Артёмов.

Кроме того, в Государственной Думе сейчас обсуждается вопрос об обязательном чипировании бездомных животных, что может существенно повлиять на решение проблемы.