В Омске в 2025 году изменятся подходы к отлову бездомных собак

В Омске в 2025 году особое внимание обратят на ситуацию с отловом собак. В настоящее время региональный комитет по аграрной политике совместно с правительством Омской области рассматривает различные предложения по улучшению ситуации.
Как отметил председатель Законодательного собрания региона в интервью ГТРК «Иртыш», в обществе существует раскол мнений, кто-то против жестких мер по отношению к бездомным собакам.
«С другой стороны, мы всё чаще сталкиваемся с нападениями бродячих собак, особенно на детей. Пока не буду раскрывать все детали, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд мер, связанных с содержанием бездомных животных. Наша цель — сократить их популяцию и обеспечить безопасность жителей», — обозначил позицию власти Александр Артёмов.
Кроме того, в Государственной Думе сейчас обсуждается вопрос об обязательном чипировании бездомных животных, что может существенно повлиять на решение проблемы.