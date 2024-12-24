В Омской области с 1 января вырастут пенсии работающих пенсионеров

Отмечается, что повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.
Согласно изменениям, пенсии работающих пенсионеров с 2025 года подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения.
Уточняется, что индексация будет применяться не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности, что «более выгодно» для пенсионеров.
Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.
Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год. Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы, пояснили в Омском отделении Соцфонда РФ.