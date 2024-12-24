В Омской области с 1 января вырастут пенсии работающих пенсионеров

Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год. Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы, пояснили в Омском отделении Соцфонда РФ.